Введение квот на производство сахара в Совете Федерации назвали «вынужденной историей»

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Совфеде сочли введение квот на производство сахара «не очень хорошей историей». Сегодня стало известно о намерении Минсельхоза внедрить такие меры. По информации «Известий», у каждого завода появится план по объёму изготовления продукции и её дальнейшей продаже рознице.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, такие нововведения нуждаются в доработке. Как пояснил сенатор в комментарии радиостанции «Говорит Москва», это необходимо, чтобы не допустить закрытия некоторых предприятий.

«Вместе с квотами, по-видимому, надо будет ещё какие-то меры принимать, чтобы этого [банкротств предприятий — прим.ГМ] не произошло. Сама история вынужденная и не очень хорошая — это регулирование предельных цен в торговле. Вынужденная мера. Мы дали правительству законодательно такую возможность, они её реализовывали, но лучше бы, конечно, использовать другие меры регулирования рынков».

Майоров добавил, что перед окончательным решением нужно проанализировать все способы урегулирования цен на продукцию, в том числе, учесть международный опыт.

«Вопрос квотирования надо просто поизучать, посмотреть, но то, что нам необходимо рыночными способами, под рыночными я понимаю методы тарифного регулирования, то есть через дотации, через нетарифное регулирование, через акцизы, пошлины, каким-то образом сбалансировать рынок. У нас год назад ситуация была, что сахарники плакали от того, что низкая цена на сахар. Сейчас ситуация наоборот — плачут кондитеры, потому что цена на сахар высокая. Весь мир регулирует продовольственные рынки. В Швейцарии фермерам платят за то, чтобы они производили молоко, чтобы его не выливать. Я считаю, вопрос квотирования надо поизучать, просчитать всю экономику, но Минсельхоз, наверное, это уже делает или сделал, потом принимать окончательное решение».

В начале месяца СМИ узнали о прекращении поставок сахара в российские магазины. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта и отказались подтверждать объёмы будущих партий. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке, проблемы начались после того, как кабмин пообещал предоставить с 1 апреля субсидии за продажу продукции по фиксированной цене 36 рублей за килограмм.