Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш, погибли не менее 15 человек - СМИ
11:32 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном . Как сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей, в результате погибли 15 человек.
По данным агентства, инцидент произошел на реке Шиталакшья.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало о пяти жертвах.
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