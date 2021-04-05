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Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш, погибли не менее 15 человек - СМИ

11:32 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в воскресенье в Бангладеш после столкновения с другим судном . Как сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей, в результате погибли 15 человек.

По данным агентства, инцидент произошел на реке Шиталакшья.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало о пяти жертвах.

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