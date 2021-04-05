0
0
163
НОВОСТИ

США проводят мероприятия по недопущению возвращения сирийских беженцев - штабы РФ и Сирии

12:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США проводят комплекс мероприятий по недопущению возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом говорится в понедельник в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Несмотря на предпринимаемые сирийскими властями колоссальные усилия по созданию благоприятных условий для возвращения своих граждан в родные места, США и их союзники продолжают проводить целый комплекс мероприятий, включая беспрецедентную агитационно-пропагандистскую кампанию, направленную на удержание беженцев на территории соседних с Сирией стран", - подчеркивается в заявлении.

"Считаем необходимым обратить внимание на оценку Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев относительно перспектив возвращения на родину граждан Сирийской Арабской Республики, находящихся в государствах Ближневосточного региона, согласно которой более 70% надеются вернуться к местам постоянного проживания. В этой связи возникает логичный вопрос: почему этого до настоящего времени не происходит?" - отмечается в документе.

Как считают в штабах, американской стороне выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в Сирии, чтобы и дальше обосновывать свое незаконное присутствие и продолжать разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. "Именно с этой целью подконтрольные США информационные агентства размещают фейковые публикации о ситуации в Сирии, запугивая сирийцев, препятствуя их возвращению домой", - говорится в заявлении.

При этом, как отмечается, именно на подконтрольной американской стороне территории на северо-востоке Сирии наблюдается стремительное ухудшение ситуации в лагере беженцев Эль-Холь, где члены террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) продолжают террор.

"При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В Эль-Холе действуют созданные джихадистами суды. Участились случаи убийств и покушений на жизнь жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм. Значительное внимание уделяется идеологической обработке несовершеннолетних в целях их радикализации и пополнения рядов боевиков", - подчеркивается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 05.04.2021
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в РФ раньше, чем к 2030 г.
0
20
13:05 05.04.2021
Украина не выполняет обязательства по урегулированию ситуации на востоке страны - Песков
0
37
13:00 05.04.2021
Защита Фургала настаивает на рассмотрении его дела в Хабаровске с участием присяжных
0
59
12:32 05.04.2021
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
0
116
12:20 05.04.2021
В МИД Украины выступили против денонсации соглашений о флоте РФ в Крыму 2010 года
0
169
12:05 05.04.2021
Экс-полицейский Смирнов, расстрелявший коллег в метро Москвы, осужден на 19 лет
0
157
11:32 05.04.2021
Паром с 50 пассажирами затонул в Бангладеш, погибли не менее 15 человек - СМИ
0
177
11:20 05.04.2021
В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
196
11:05 05.04.2021
Введение квот на производство сахара в Совете Федерации назвали «вынужденной историей»
0
241
11:00 05.04.2021
Задержанный в Кисловодске предполагаемый террорист собирался устроить взрыв в полиции
0
228

Возврат к списку