США проводят мероприятия по недопущению возвращения сирийских беженцев - штабы РФ и Сирии
12:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США проводят комплекс мероприятий по недопущению возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом говорится в понедельник в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.
"Несмотря на предпринимаемые сирийскими властями колоссальные усилия по созданию благоприятных условий для возвращения своих граждан в родные места, США и их союзники продолжают проводить целый комплекс мероприятий, включая беспрецедентную агитационно-пропагандистскую кампанию, направленную на удержание беженцев на территории соседних с Сирией стран", - подчеркивается в заявлении.
"Считаем необходимым обратить внимание на оценку Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев относительно перспектив возвращения на родину граждан Сирийской Арабской Республики, находящихся в государствах Ближневосточного региона, согласно которой более 70% надеются вернуться к местам постоянного проживания. В этой связи возникает логичный вопрос: почему этого до настоящего времени не происходит?" - отмечается в документе.
Как считают в штабах, американской стороне выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в Сирии, чтобы и дальше обосновывать свое незаконное присутствие и продолжать разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. "Именно с этой целью подконтрольные США информационные агентства размещают фейковые публикации о ситуации в Сирии, запугивая сирийцев, препятствуя их возвращению домой", - говорится в заявлении.
При этом, как отмечается, именно на подконтрольной американской стороне территории на северо-востоке Сирии наблюдается стремительное ухудшение ситуации в лагере беженцев Эль-Холь, где члены террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) продолжают террор.
"При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В Эль-Холе действуют созданные джихадистами суды. Участились случаи убийств и покушений на жизнь жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм. Значительное внимание уделяется идеологической обработке несовершеннолетних в целях их радикализации и пополнения рядов боевиков", - подчеркивается в документе.
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