В России выявили 8 646 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 646, до 4 589 540. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,19%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 052, до 4 211 133. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 343 против 357 днем ранее, до 100 717. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%, следует из данных штаба.