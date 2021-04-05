Экс-полицейский Смирнов, расстрелявший коллег в метро Москвы, осужден на 19 лет
12:05 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд в понедельник приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Назначить наказание Смирнову в виде 19 лет колонии строгого режима. Первую треть наказания Смирнов будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции", - сказал судья Андрей Суворов.
Ранее гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого к 22 годам колонии строгого режима.
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