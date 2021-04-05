В МИД Украины выступили против денонсации соглашений о флоте РФ в Крыму 2010 года

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Украины не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считает их "дополнительным аргументом" для борьбы с Россией в международных судах. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма ", - пояснил Николенко в комментарии изданию "Левый берег", обнародованном в понедельник.