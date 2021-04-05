Защита Фургала настаивает на рассмотрении его дела в Хабаровске с участием присяжных
13:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторона защиты экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала требует рассмотрения его дела с участием присяжных заседателей в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил защитник бывшего губернатора Борис Кожевников.
"На сегодняшний день наша позиция такая: мы настаиваем на рассмотрении дела Фургала в открытом режиме с участием присяжных в городе Хабаровске", - сказал защитник. Он отметил также, что пока суд и органы следствия не ограничивали Фургала в сроках ознакомления с материалами дела.
Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.
Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, все фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.
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