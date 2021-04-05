Украина не выполняет обязательства по урегулированию ситуации на востоке страны - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона не выполняет свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию на востоке страны и делает ее более напряженной. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически, малоконтролируемые перестрелки начинаются", - сказал он.