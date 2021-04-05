Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в РФ раньше, чем к 2030 г.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижения уровня бедности в РФ вдвое можно достичь раньше, чем к 2030 году, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того - в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", - отметил Кудрин.