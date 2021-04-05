Кремль не сомневается в достоверности сообщений о гибели ребенка в Донбассе - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает верифицированной информацией о гибели ребенка в Донбассе, но повода сомневаться в данных Донецкой народной республики (ДНР) нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня вместе с тем нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет, - сказал представитель Кремля. - Конечно, трудно себе представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали какие-то фейковые новости".