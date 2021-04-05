ВМФ России способен противостоять НАТО - Business Insider
14:12 05.04.2021 Источник: Известия
У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот (ВМФ), представляющий угрозу силам НАТО. Об этом сообщает издание Business Insider.
Автор статьи Бенджамин Бримелов пишет, что ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за Североатлантическим альянсом, совершая походы вокруг Европы.
«Сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам с управляемым ракетным оружием и эсминцам пришли готовые к бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», — сказано в материале.
Отмечается, что многие из этих кораблей меньше по размеру и числу вооружений по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. Но современная техника и оружие, в частности, принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают российскому флоту большие преимущества.
Истинная сила ВМФ, по словам автора материала, скрывается под водой. Так, российский флот располагает 59 субмаринами, в том числе 12 атомными подлодками с баллистическими ракетами, а также девятью атомными субмаринами с крылатыми ракетами, говорится в статье.
К концу года ВМФ пополнят еще шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».
По словам автора материала, Россия оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастила их современной техникой. Известия
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