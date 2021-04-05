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Foreign Policy предупредил Байдена о "космической ловушке" со стороны КНР и РФ

14:32 05.04.2021 Источник: Газета.Ru

Администрации президента США Джо Байдена следует избегать «подозрительных» международных договоров по космосу, чтобы не попасть в «ловушку» России и Китая, пишет американское издание Foreign Policy.

Авторы материала считают, что Москва и Пекин «занимаются разработкой и размещением как наземного, так и размещаемого в космосе оружия для борьбы со спутниками», параллельно подталкивая США к соглашению о запрещении подобного вооружения.

В частности, издание обращает внимание на представленный Россией и Китаем в ООН Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

«Договор о предотвращении будет защищать уже размещенное на орбите оружие и одновременно пытаться связать руки Вашингтону», – уверены авторы статьи.  Газета.Ru

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