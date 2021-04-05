Послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли мероприятие полностью в очном режиме или возможны какие- то ограничения на фоне пандемии коронавируса.