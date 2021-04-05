Кремль сожалеет, что в отношениях Украины и РФ почти не осталось неразорванных связей
15:32 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Места для взаимности в отношениях России и Украины скоро не останется, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Киева, в том числе против представительства Россотрудничества на Украине.
Отвечая на вопрос о том, будут ли Москвой предприняты взаимные меры, Песков отметил: "Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места". "Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что такие новости можно воспринимать только с глубоким сожалением.
НОВОСТИ
- 16:12 05.04.2021
- Автор закона о запрете мата в интернете прокомментировал рост нецензурных выражений в соцсетях
- 16:00 05.04.2021
- Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в "отстающих" регионах
- 15:12 05.04.2021
- Из-за жалоб чеченской диаспоры фильм «Тихий голос» сняли с программы «Артдокфеста» - СМИ
- 15:00 05.04.2021
- Послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме - Песков
- 14:34 05.04.2021
- Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы в ТЦ "Метрополис"
- 14:32 05.04.2021
- Foreign Policy предупредил Байдена о "космической ловушке" со стороны КНР и РФ
- 14:12 05.04.2021
- ВМФ России способен противостоять НАТО - Business Insider
- 14:00 05.04.2021
- Кремль не следит за следствием по делу экс-главы Хабаровского края Фургала
- 13:32 05.04.2021
- Кремль не сомневается в достоверности сообщений о гибели ребенка в Донбассе - Песков
- 13:20 05.04.2021
- Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в РФ раньше, чем к 2030 г.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать