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НОВОСТИ

Кремль сожалеет, что в отношениях Украины и РФ почти не осталось неразорванных связей

15:32 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Места для взаимности в отношениях России и Украины скоро не останется, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Киева, в том числе против представительства Россотрудничества на Украине.

Отвечая на вопрос о том, будут ли Москвой предприняты взаимные меры, Песков отметил: "Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места". "Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что такие новости можно воспринимать только с глубоким сожалением.

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