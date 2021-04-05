Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в "отстающих" регионах

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил добиться в регионах с низкими социально- экономическими показателями опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", - указано в документе.