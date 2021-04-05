0
0
70
НОВОСТИ

Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения в "отстающих" регионах

16:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил добиться в регионах с низкими социально- экономическими показателями опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", - указано в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

16:12 05.04.2021
Автор закона о запрете мата в интернете прокомментировал рост нецензурных выражений в соцсетях
0
56
15:32 05.04.2021
Кремль сожалеет, что в отношениях Украины и РФ почти не осталось неразорванных связей
0
137
15:12 05.04.2021
Из-за жалоб чеченской диаспоры фильм «Тихий голос» сняли с программы «Артдокфеста» - СМИ
0
148
15:00 05.04.2021
Послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме - Песков
0
163
14:34 05.04.2021
Собянин открыл флагманский центр «Мои документы» на севере Москвы в ТЦ "Метрополис"
0
203
14:32 05.04.2021
Foreign Policy предупредил Байдена о "космической ловушке" со стороны КНР и РФ
0
229
14:12 05.04.2021
ВМФ России способен противостоять НАТО - Business Insider
0
241
14:00 05.04.2021
Кремль не следит за следствием по делу экс-главы Хабаровского края Фургала
0
200
13:32 05.04.2021
Кремль не сомневается в достоверности сообщений о гибели ребенка в Донбассе - Песков
0
271
13:20 05.04.2021
Кудрин считает возможным снижение уровня бедности в РФ раньше, чем к 2030 г.
0
264

Возврат к списку