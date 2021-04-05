Кабмин рассмотрит введение портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах ДФО

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения нового портового сбора за уголь, переваливаемый в морских портах Дальневосточного федерального округа. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина.

Правительство должно также представить доклад по вопросу использования полученных средств в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории Дальневосточного федерального округа.