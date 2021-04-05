Любовь Соболь удалили с заседания по делу о нарушении неприкосновенности жилища
17:00 05.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Мировой судья Инна Шилободина удалила политика Любовь Соболь с заседания по делу о нарушении неприкосновенности жилища
Приступить к рассмотрению дела о проникновении в квартиру родственников предполагаемого отравителя оппозиционера Алексея Навального, удалось только с четвертого раза после очередного перерыва. Дело в том, что Любовь Соболь в начале заседания решила установить на своем столе видеокамеру и направить ее на прокурора и истцов. Судья несколько раз сделала ей замечание, указав на то, что съемка процесса запрещена, однако политик на них не отреагировала.
Спустя почти пять часов рассмотрение все же началось. Однако, из-за того, что судья так и не разрешила обвиняемой снимать происходящее в зале, Любовь Соболь встала, забрала свои вещи и ушла. Она также сказала, что отказывается от услуг своего адвоката Владимира Воронина, однако факт отказа не был зафиксирован в письменном виде. В связи с этим судья отказала в ходатайстве о переносе рассмотрения дела.
Также в ходе заседания выяснилось, что на суд не явились трое свидетелей стороны обвинения. Прокурор попросил их больше не вызывать.
Любовь Соболь позволят вернуться в процесс на стадии прений, чтобы выступить с последним словом.
Соболь грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
Соболь и ее адвокаты считают уголовное дело политическим.
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