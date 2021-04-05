Путин подписал закон о регулировании просветительской деятельности
17:32 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в федеральном законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность". Документ опубликован в понедельник на официальном интернет- портале правовой информации.
Под просветительской деятельностью предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
Согласно закону, правительство РФ будет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.
Закон обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Для федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.
Кроме того, документ наделяет Минпросвещения РФ полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Минпросвещения утвердит порядок отбора таких организаций.
Законопроект был внесен в Думу в ноябре прошлого года группой парламентариев из комиссий Госдумы и Совфеда по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Закон вступает в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.
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