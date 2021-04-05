Украина подписала с Катаром меморандум о поставках сжиженного природного газа

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его визит в Катар поднимет отношения между двумя странами на новый уровень, особенно он акцентировал внимание на перспективах сотрудничества двух стран в энергетической сфере и возможностях поставок украинской аграрной продукции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба офиса украинского лидера, который находится в Катаре с официальным визитом.

"У нас прошла фундаментальная встреча с эмиром Государства Катар, [встречи] с премьер-министром Катара, почти со всем правительством этой страны. Наши министры продолжат общение со своими коллегами, ведь Катар заинтересован во многих вещах ", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

"Я считаю, что отношения между нашими странами выйдут на новый уровень. Мы уже подписали меморандум, а вскоре обязательно подпишем важный документ о пищевой безопасности этого региона. Катарцы очень в этом заинтересованы, а Украина очень заинтересована в поставках сжиженного природного газа (LNG), а также в привлечении катарских специалистов к разработке нашего Черноморского шельфа. Мы подписали большой меморандум между нашими государствами и думаю, что достигнем результата в этом направлении ", - сказал президент.

Он отметил, что подписаны 15 двусторонних документов, среди которых 13 межгосударственных соглашений и два коммерческих контракта. По словам Зеленского, сотрудничество между Украиной и Катаром на таком уровне - "большой успех, которого раньше не было".

Президент напомнил, что катарский портовый оператор QTerminals уже зашел в пределах концессии в украинские порты и проявляет заинтересованность в следующих шагах. "Будем развивать, модернизировать украинские порты. С такими надежными партнерами Украина может стать портовым центром в Черноморском регионе", - сказал он. Зеленский отметил важность подписания документов о признании дипломов украинских моряков, а также украинских водительских удостоверений. Кроме того, во время проведения в конце 2022 года в Катаре Чемпионата мира по футболу украинские полицейские приедут помогать обеспечивать безопасность на улицах городов, принимающих соревнования.

По словам президента, в конце августа - начале сентября на Украину должна прибыть группа специалистов из Катара, чтобы посетить госпредприятие "Антонов", международный аэропорт Борисполь, ознакомиться с украинскими самолетами и возможностями в сфере пассажирских и грузовых перевозок.