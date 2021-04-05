Андрей Воробьёв: Подмосковье – лидер в России по приросту рождаемости

18:25

Фото пресс-службы правительства Московской области



Губернатор Московской областипоздравил врачей Щелковского перинатального центра (ПЦ) с Днем неонатолога. Губернатор вручил им награды, а молодым мамам – подарки.

«Неонатологи и все, кто задействованы в акушерстве, не только принимают роды, но еще и жизни спасают. Я хотел поблагодарить за это всю команду перинатального центра, за ваше профессиональное отношение к делу. Вы – лидеры по количеству родов в области. Это делает честь и, конечно, мы гордимся, что у нас такие команды есть, – сказал Андрей Воробьёв. – В прошлом году в Подмосковье родилось 79 тысяч малышей, мы первые в стране по приросту рождаемости. Задача – эту традицию, так ее назову, продолжать. Мы очень хотим, чтобы у нас рожали, у нас жили, и жили при этом комфортно».

Щелковский ПЦ работает с 30 августа 2017 года, здесь появилось на свет уже свыше 17 тысяч детей. Тут выхаживают преждевременно родившихся малышей с низкой и экстремально низкой массой тела. Маленькая Ева появилась на свет с весом чуть более 600 г, у нее был обнаружен порок развития кишечника. Командой специалистов под руководством Юрия Кучерова и Александры Дружбы была проведена уникальная в России операция.

«Чтобы выхаживать таких детей с экстремально малым весом, нужна командная работа, – рассказала Александра Дружба. – Девочку мы оперировали прямо в боксе, не транспортировали в операционную. Для этого у нас в центре есть специальное оборудование».

С декабря 2019 в центре принимают «мягкие роды» - роженицам предоставлены максимально комфортные условия, приближенные к домашним. Услугой пользуются и зарубежные пациенты – в частности, Анна и Жюльен Дув из Франции, Марина и Рой Вестфол из США специально прилетали рожать в Подмосковье.

«Президент поддержал строительство перинатальных центров, и сегодня они очень востребованы в Подмосковье. К нам едут не только из разных регионов, но и стран. Потому что у нас еще и высококлассные врачи», – сказал Андрей Воробьёв.

По поручению губернатора с 1 сентября 2019 года мамы малышей, рожденных в Московской области, могут выбрать в подарок набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тыс. руб.