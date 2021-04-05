Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о важности конвенции Монтре
19:20 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в понедельник недопустимой публикацию открытого письма о важности конвенции Монтрё, под которым подписалось более 100 отставных адмиралов.
"Недопустимо, чтобы 104 адмирала собирались и в один миг распространили подобный документ. Этот акт нельзя считать проявлением свободы слова", - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.
Дискуссия о пересмотре участия Турции в конвенции Монтрё периодически активизируется в последние годы благодаря заявлениям политиков различного уровня, в том числе и высокого. Руководство республики давало понять, что не все положения этого договора 1936 года сейчас в полной мере отвечают интересам Турции и международным реалиям.
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