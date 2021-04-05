Цена нефти Brent снижается более чем на 5% - до $61,58 за баррель
20:00 05.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2021 года на лондонской бирже ICE снижались на 5,06%, до $61,58 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:35 мск.
К 19:39 мск цена сорта Brent продолжила падение и торговалась на отметке $61,51 за баррель, что на 5,16% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
В то же время нефть марки WTI дешевеет на 5,73% - до $57,93 за баррель.
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