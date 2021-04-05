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На МКС собираются выпекать хлеб из злаков, выращенных на орбите

20:40 05.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На МКС будут выпекать хлеб из выращенных на орбите злаков. Об этом заявил руководитель полёта российского сегмента Владимир Соловьев.

Ранее специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности сообщали, что разрабатывают для рациона космонавтов питу, в которую можно заворачивать начинку. Уточняется, что для «космического» хлеба есть множество требований: он должен долго храниться, но при этом иметь традиционный вкус и запах, быть устойчив к плесени и картофельной болезни и не крошиться.  Говорит Москва

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