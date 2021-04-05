За занятия спортом будет предоставляться налоговый вычет

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что вычет будет предоставляться в сумме, которую заплатил гражданин за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или ИП.

В частности, можно будет вернуть 13% от расходов на занятия спортом, но не выше 15,6 тыс. рублей. Говорит Москва