За занятия спортом будет предоставляться налоговый вычет
21:20 05.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия спортом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из него следует, что вычет будет предоставляться в сумме, которую заплатил гражданин за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или ИП.
В частности, можно будет вернуть 13% от расходов на занятия спортом, но не выше 15,6 тыс. рублей. Говорит Москва
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