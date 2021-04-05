Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемых в ложных показаниях, предстанут перед судом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое свидетелей, обвиняемых в заведомо ложных показаниях по делу актера Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ ("Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод"), - сказала она.