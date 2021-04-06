США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам

22:40 Источник: РБК

Власти США потребовали у России объяснить стягивание войск к ее юго-западным границам, которое в США считают провокацией против Украины, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нэд Прайс.

«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <...> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — отметил он.

В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. РБК