0
0
140
НОВОСТИ

США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам

22:40 05.04.2021 Источник: РБК

Власти США потребовали у России объяснить стягивание войск к ее юго-западным границам, которое в США считают провокацией против Украины, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нэд Прайс.

«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <...> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — отметил он.

В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 05.04.2021
Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемых в ложных показаниях, предстанут перед судом
0
185
21:20 05.04.2021
За занятия спортом будет предоставляться налоговый вычет
0
213
20:40 05.04.2021
На МКС собираются выпекать хлеб из злаков, выращенных на орбите
0
215
20:00 05.04.2021
Цена нефти Brent снижается более чем на 5% - до $61,58 за баррель
0
261
19:20 05.04.2021
Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о важности конвенции Монтре
0
318
18:40 05.04.2021
Украина подписала с Катаром меморандум о поставках сжиженного природного газа
0
361
18:35 05.04.2021
«Группа ГАЗ» направит 150 миллионов рублей на реконструкцию нижегородского спорткомплекса
0
334
18:25 05.04.2021
Андрей Воробьёв: Подмосковье – лидер в России по приросту рождаемости
0
309
18:00 05.04.2021
Сотрудникам Петербургского экономического форума придется уйти на карантин
0
356
17:32 05.04.2021
Путин подписал закон о регулировании просветительской деятельности
0
312

Возврат к списку