США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам
22:40 05.04.2021 Источник: РБК
Власти США потребовали у России объяснить стягивание войск к ее юго-западным границам, которое в США считают провокацией против Украины, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нэд Прайс.
«Мы попросили Россию представить объяснения в связи с этими провокациями. Но, что наиболее важно, мы дали понять напрямую <...> нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — отметил он.
В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить. РБК
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