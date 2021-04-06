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США введут санкции против Турции за покупку вооружения у РФ

09:00 06.04.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США введут санкции против Турции за покупку российского вооружения. Ограничения коснутся Управления оборонной промышленности Турции и четырёх его представителей.

Это глава учреждения Исмаил Демир и три его сотрудника — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Генчоглу и Фарук Йигит. Все эти решения были объявлены 14 декабря 2020 года ещё предыдущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Санкции вступят в силу 7 апреля.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем С-400. По его словам, Турция не ощутила прямого эффекта от санкций США, введённых в отношении республики.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьёзный раскол между Турцией и её партнёрами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.  Говорит Москва

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