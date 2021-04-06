Алексея Навального перевели в медсанчасть колонии
09:05 06.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть колонии города Покров Владимирской области. При этом местное управление тюремного ведомства, как пишет газета «Известия», объявило, что у политика признаки респиратоного заболевания. У него взяли тест на коронавирус.
Накануне в социальных сетях Навального появились сообщения о том, что у него поднялась температура и начался сильный кашель. В публикации говорилось, что уже три человека из его отряда в колонии госпитализированы с туберкулезом. Подчеркивалось, что несмотря на заболевание, Навальный не прекращает голодовку. Он требует допуска квалифицированных врачей из-за болей в спине. Эхо Москвы
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