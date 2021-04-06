0
0
0
НОВОСТИ

Алексея Навального перевели в медсанчасть колонии

09:05 06.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть колонии города Покров Владимирской области. При этом местное управление тюремного ведомства, как пишет газета «Известия», объявило, что у политика признаки респиратоного заболевания. У него взяли тест на коронавирус.

Накануне в социальных сетях Навального появились сообщения о том, что у него поднялась температура и начался сильный кашель. В публикации говорилось, что уже три человека из его отряда в колонии госпитализированы с туберкулезом. Подчеркивалось, что несмотря на заболевание, Навальный не прекращает голодовку. Он требует допуска квалифицированных врачей из-за болей в спине.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 06.04.2021
США введут санкции против Турции за покупку вооружения у РФ
0
34
22:40 05.04.2021
США потребовали у России объяснить стягивание войск к юго-западным границам
0
671
22:00 05.04.2021
Трое свидетелей по делу Ефремова, обвиняемых в ложных показаниях, предстанут перед судом
0
574
21:20 05.04.2021
За занятия спортом будет предоставляться налоговый вычет
0
580
20:40 05.04.2021
На МКС собираются выпекать хлеб из злаков, выращенных на орбите
0
529
20:00 05.04.2021
Цена нефти Brent снижается более чем на 5% - до $61,58 за баррель
0
587
19:20 05.04.2021
Эрдоган назвал недопустимым письмо отставных адмиралов о важности конвенции Монтре
0
672
18:40 05.04.2021
Украина подписала с Катаром меморандум о поставках сжиженного природного газа
0
707
18:35 05.04.2021
«Группа ГАЗ» направит 150 миллионов рублей на реконструкцию нижегородского спорткомплекса
0
658
18:25 05.04.2021
Андрей Воробьёв: Подмосковье – лидер в России по приросту рождаемости
0
620

Возврат к списку