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НОВОСТИ

КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2021 году

09:20 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Ренхап.

По его данным, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта.

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