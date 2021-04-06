Потребление говядины в РФ упало до минимума за десять лет
10:00 06.04.2021 Источник: Коммерсант.ru
В отрасли рассчитывают, что он вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину, однако эксперты не считают это очевидным. Коммерсантъ
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