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НОВОСТИ

Потребление говядины в РФ упало до минимума за десять лет

10:00 06.04.2021 Источник: Коммерсант.ru

Ограничения в связи пандемией, в том числе приостановление работы ресторанов, и снижение доходов населения негативно сказались на потреблении говядины. В 2020 году спрос на это мясо опустился до 1,94 млн тонн, минимума за десять лет.

В отрасли рассчитывают, что он вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину, однако эксперты не считают это очевидным.  Коммерсантъ

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