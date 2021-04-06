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Кабмин выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла

10:05 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделит 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований (согласованный Минфином документ есть в распоряжении ТАСС).

"В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли", - говорится в документе.

Согласно проекту распоряжения, исходя из текущей стоимости подсолнечника - 40,7 рубля за 1 кг без НДС, расчетная стоимость производства 1 л рафинированного подсолнечного масла составляет 102,3 рубля за 1 л с НДС. "При текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 рубля за 1 л с НДС) убыток производителя на 1 л подсолнечного масла составляет порядка 9,7 рубля", - уточняется в документе.

Наибольшие объемы межбюджетных трансфертов планируется направить в Воронежскую область - 1,668 млрд рублей, Ростовскую область - 1,125 млрд рублей, а также в Краснодарский край - 1,043 млрд рублей.

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