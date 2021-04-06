Израильские военные застрелили направившего на них автомобиль палестинца - радио
10:20 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинец на автомобиле попытался врезаться в группу израильских солдат на блокпосту на Западном берегу реки Иордан и был застрелен. Об этом сообщила во вторник израильская государственная радиостанция "Кан" со ссылкой на военных и представителей палестинского Минздрава.
Как проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля, "во время оперативных действий израильских военных в деревне Бир-Набала к югу от Рамаллы (административный центр Западного берега Иордана - прим. ТАСС) солдаты установили КПП на дороге в этом районе". "Военнослужащие на КПП заметили автомобиль, который остановился на обочине, а затем внезапно ускорился и начал движение в сторону группы солдат, что поставило под угрозу их жизни. Солдаты открыли огонь с тем, чтобы предотвратить угрозу", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.
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