Экс-глава Пензенской области признал факт получения 20 млн руб. от бизнесмена Шпигеля

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от предпринимателя Бориса Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании. Об этом заявил один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.

"Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов "Биотек" совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн руб. от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть", - сказал представитель защиты.