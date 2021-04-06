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ВС РФ предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения в судах

11:20 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России предложил отменить институт частного обвинения в судах, что защитит жертв домашнего насилия. Эту законодательную инициативу во вторник одобрил для внесения в Госдуму Пленум Верховного суда РФ.

Как отмечается в пояснении к законопроекту, к делам частного обвинения в настоящее время относятся три состава преступлений - об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК РФ), о нанесении побоев (ст. 116.1 УК РФ) и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), которые нередко становятся следствием домашнего насилия.

Согласно процедуре частного обвинения, заявление мировому судье подает потерпевший, на которого возлагается бремя сбора доказательств, а затем обязанность самостоятельно либо через представителя поддерживать обвинение в суде в качестве частного обвинителя. Как отметили в Верховном суде, поскольку часто такие уголовные дела касаются случаев домашнего насилия, фактическое отсутствие стадии предварительного расследования и обязанность потерпевших самостоятельно поддерживать обвинение в суде "не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации", а также задаче государства противостоять домашнему насилию. В связи с этим в законопроекте предложено перевести эти преступления в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего, после чего сотрудники полиции проводят дознание, и дело не может быть прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

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