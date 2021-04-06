Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявлены 10 иранцам

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам. Об этом заявил во вторник бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - цитирует его агентство ИСНА.