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НОВОСТИ

Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявлены 10 иранцам

12:05 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам. Об этом заявил во вторник бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - цитирует его агентство ИСНА.

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