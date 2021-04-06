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В России выявили 8 328 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 328, до 4 597 868. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 902, до 4 220 035. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 389 против 343 днем ранее, до 101 106. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,2%, следует из данных штаба.

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