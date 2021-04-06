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СК начал проверку песни Манижи по обращению "Ветеранских вестей" - источник

12:20 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении", после обращения АНО "Ветеранские вести". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песни певицы Манижи "Русская женщина", - сказал собеседник агентства.

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