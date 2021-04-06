Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту
12:32 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Екатерина Мартынова, бывшая пленница так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, написавшая на него заявление в СК, и ее семья получили госзащиту. Об этом Мартынова сообщила ТАСС.
"Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности", - сказала она.
Ранее Мартынова обратилась в Следственный комитет с целью возбуждения уголовного дела в отношении Мохова и ограничения его публичных высказываний и активности в социальных сетях, также она попросила предоставить ей меры госзащиты. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний Мохова в СМИ, который дал интервью Ксении Собчак, где рассуждал о судьбе своих бывших жертв.
Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.
В 2005 году Мохов (1950 г. р.) был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и держал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.
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