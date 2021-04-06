В послании президента необходимо заявить о признании Россией ДНР и ЛНР, заявил Зюганов

13:05 Источник: Интерфакс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в послании президента должна быть обозначена позиция относительно статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В послании президента надо сказать: мы признаем ДНР и ЛНР", - сказал Зюганов журналистам во вторник.

Он отметил, что "там сегодня 400 тысяч живёт наших граждан, и мы будем защищать всеми имеющимися средствами".