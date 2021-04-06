При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники СК нашли в ходе обысков у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест бывшего главы региона.

"В ходе обыска в жилище Белозерцева были обнаружены предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки и незарегистрированное боевое оружие, а также патроны к нему", - сказал представитель следствия.