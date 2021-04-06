Лукашенко обвинил Польшу в попытках героизации военных преступников
13:32 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в поддержке беглых белорусских оппозиционеров, предоставлении убежища экстремистам и попытках героизации военных преступников. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании, посвященном работе МИД.
"Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых [оппозиционеров] и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА. По его словам, последней каплей, которая переполнила чашу терпения, "стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников".
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