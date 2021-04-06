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НОВОСТИ

Российский адмирал счел предложение США о демилитаризации Арктики запоздалым

14:12 06.04.2021

Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике для защиты своих национальных интересов и в ответ на рост активности в регионе США, сообщил "Интерфаксу" во вторник бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедоев.

"Поздновато. Если бы США изначально вели такую политику.... А сейчас Россия уже реагирует на действия американцев, причем в своём секторе", - сказал Комоедов.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который заявил, что США следят за действиями РФ в Арктике, а сам регион должен оставаться демилитаризованным.

"Хочется порадоваться, что США демонстрируют мудрость и миролюбие, но они нас не раз обманывали, в том числе по расширению НАТО на восток. Думаю, что в Арктике России следует держать ухо востро и развивать военную инфраструктуру в необходимом объеме. Арктика - это колоссальные запасы природных ископаемых", - сказал Комоедов, который в 1997-1998 годах был первым заместителем командующего Северным флотом РФ.

"Это не значит, что в Арктике мы будем стремиться к эскалации, но оборона на этом направлении должна быть обеспечена на достаточном уровне", - сообщил он.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил "Интерфаксу" во вторник, что Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике не нарушая международного права.

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