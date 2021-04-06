Зеленский считает, что членство Украины в НАТО приведет к окончанию войны в Донбассе

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.

"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО - прим. ТАСС) станет настоящим сигналом для РФ", - сказал он в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.