Зеленский считает, что членство Украины в НАТО приведет к окончанию войны в Донбассе
14:00 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.
"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО - прим. ТАСС) станет настоящим сигналом для РФ", - сказал он в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
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