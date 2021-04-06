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Украина ведет себя наивно, сравнивая армии ДНР и ЛНР с ополчением 2014 года, заявили в ЛНР

15:00 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина идет неверным путем, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с ополчением Донбасса в 2014 году. Об этом заявил во вторник представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"Украина идет очень наивным путем, когда пытается сравнивать вооруженные силы ДНР и ЛНР образца 2014 года. В 2014 году у нас вообще не было никакого вооружения, были только срабатывания неких только [еще] формирующихся батальонов, неких объединений людей, которые воевали вообще-то всем, что могли достать, всем, какое вооружение смогли отбить, какое было у кого. И поэтому говорить о полноценных силах в 2014 году - это было крайне сложно со стороны ДНР и ЛНР. Сегодня это серьезные корпуса, люди все обстреляны, все позиции отработаны", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

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