Заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели в шести регионах - Попова
15:12 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийские показатели в шести регионах страны, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть ряд субъектов, в которых <...> заболеваемость превышает показатели среднероссийские, это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия" - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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