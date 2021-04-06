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Заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели в шести регионах - Попова

15:12 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией превышает среднероссийские показатели в шести регионах страны, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть ряд субъектов, в которых <...> заболеваемость превышает показатели среднероссийские, это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия" - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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