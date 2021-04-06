Санитарные власти РФ решат, нужно ли будет участникам парада Победы быть в масках - Песков
15:32 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские санитарные власти определят, должны ли участники парада Победа в Москве 9 мая быть в масках. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя первые кадры репетиции парада, на которых военнослужащие маршируют в масках.
"Я пока не могу сказать, все будет зависеть от инструкций к параду со стороны наших санитарных властей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли это, что на самом параде все участники также будут в масках.
В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов - 53 самолета и 23 вертолета.
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