Менеджер En+ Group Алексей Спирин стал членом совета директоров Aluminium Stewardship Initiative

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Директора департамента по управлению экологическими и климатическими рисками энергометаллургической компании En+ Group Алексей Спирин вошел в совет директоров международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Срок его полномочий составляет два года.

Всего в совете директоров ASI – восемь человек, шесть из которых представляют входящие в ASI организации, а двое являются независимыми директорами. В Ассоциацию входят представители производственно-сбытовой цепочки производства и потребления алюминия: ассоциации, некоммерческие организации, компании сектора переработки алюминия, промышленные производители и потребители.

С 2018 по 2020 годы Алексей Спирин представлял РУСАЛ в комитете по стандартизации ASI, а затем, до своего избрания в совет директоров, активно участвовал в деятельности профильных рабочих групп ASI.

«Благодарю ASI за оказанное доверие. Я с нетерпением жду совместной с коллегами из совета директоров работы, ведь нашей ключевой задачей является поддержка, формирование и продвижение лучших практик устойчивого развития по всей производственно-сбытовой цепочке производителей алюминия», – отметил Алексей Спирин.

ASI была создана в конце 2012 года по инициативе ключевых представителей алюминиевой отрасли – производителей и потребителей первичного алюминия и сплавов, алюминиевой продукции и алюминия из вторичного сырья. Инициативу поддержали более чем 20 компаний и ассоциаций, включая Alcoa, Norsk Hydro, Rio Tinto Alcan, Aleris, Audi, BMW Group, Constellium, Jaguar Land Rover, Nestlé, Nespresso SA, Novelis, Rexam и Tetra Pak. ASI занимается разработкой и внедрением в алюминиевых компаниях стандартов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, ответственное и открытое ведение бизнеса. Данные стандарты обрели широкое признание на международном уровне и стали главным показателем соответствия предприятия целям устойчивого развития.

Металлургический бизнес En+ Group стал членом ASI с 2015 года в рамках реализации принципов устойчивого развития, заложенных основателем компании Олегом Дерипаской. При этом сертификация по стандартам ASI является одним из приоритетов развития устойчивого производства. «Я всегда подбирал в свою команду людей, которые были объединены общей идеей сделать Россию мировым алюминиевым лидером, а отечественную отрасль – эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе. Благодаря этому принципу удалось восстановить разорванные связи в отрасли и построить сильного вертикально интегрированного российского производителя алюминия, способного конкурировать на мировом рынке», – отмечал Олег Дерипаска в интервью Forbes.

В 2019-2020 годах сертификационные аудиты на соответствие стандартам ASI прошли управляющая компания и восемь предприятий РУСАЛа – БоАЗ, «Боксит Тимана», БрАЗ, ИркАЗ, КрАЗ, КУБАЛ, САЗ и УАЗ. В дальнейшем планируется продолжить сертификацию остальных предприятий.