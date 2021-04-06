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Цена на нефть может вырасти в 2021 году на 42% - МВФ

16:00 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на нефть может вырасти в 2021 году на 41,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, представленном во вторник в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

В январе фонд прогнозировал, что цены на нефть вырастут в 2021 году более чем на 20%.

Как отмечают авторы доклада, цены на нефть могут составить 58,5 доллара за баррель в 2021 году. В то же время прогноз на 2025 год - падение цены до 50,7 доллара за баррель.

"Это в основном объясняется временным жестким балансом спроса и предложения, который ожидается в этом году в соответствии с прогнозами Международного энергетического агентства о неуклонном снижении запасов нефти, при этом спрос (предложение) на нефть прогнозируется на уровне 96,4 млн баррелей в день в 2021 году", - говорится в докладе.

Так, согласно прогнозам, средняя цена барреля нефти составит в этом году 58,52 доллара, в следующем - 54,83 доллара за баррель. В прошлом году она достигла 41,29 доллара за баррель. Показатель для расчетов берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов.

В фонде также отметили, что "цены на нефть выросли на 39% в период с августа 2020 года по февраль 2021 года благодаря хорошим новостям о вакцинах и быстрому восстановлению экономики в Азии".

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