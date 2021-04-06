Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали.