Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"
16:12 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в "Фейсбуке".
"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали.
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