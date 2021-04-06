0
0
54
НОВОСТИ

Президент Казахстана привился от коронавируса "Спутником V"

16:12 06.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 06.04.2021
Самым богатым россиянином по итогам 2020 года стал Алексей Мордашов - Forbes
0
37
16:00 06.04.2021
Цена на нефть может вырасти в 2021 году на 42% - МВФ
0
81
15:37 06.04.2021
Менеджер En+ Group Алексей Спирин стал членом совета директоров Aluminium Stewardship Initiative
0
128
15:32 06.04.2021
Санитарные власти РФ решат, нужно ли будет участникам парада Победы быть в масках - Песков
0
136
15:12 06.04.2021
Заболеваемость ковидом превышает среднероссийские показатели в шести регионах - Попова
0
185
15:00 06.04.2021
Украина ведет себя наивно, сравнивая армии ДНР и ЛНР с ополчением 2014 года, заявили в ЛНР
0
202
14:32 06.04.2021
Правительство Швеции не откажется от политики неприсоединения - главы МИД и Минобороны
0
213
14:12 06.04.2021
Российский адмирал счел предложение США о демилитаризации Арктики запоздалым
0
239
14:00 06.04.2021
Зеленский считает, что членство Украины в НАТО приведет к окончанию войны в Донбассе
0
248
13:32 06.04.2021
Лукашенко обвинил Польшу в попытках героизации военных преступников
0
283

Возврат к списку