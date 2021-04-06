На акции в поддержку Навального около колонии во Владимирской области задержаны девять человек
17:00 06.04.2021 Источник: Интерфакс
МВД сообщает о задержании девяти человек возле колонии во Владимирской области, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.
"Девять граждан, допустивших нарушения общественного порядка, доставлены сотрудниками полиции в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении управления МВД РФ по Владимирской области.
По данным полиции, рядом с КУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове собрались около 45 человек, из них порядка 30 - представители СМИ и блогеры.
С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность.
В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное" и сообщили, что Навальному оказывается необходимая медицинская помощь. Посетившие оппозиционера члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может.
В текущий вторник к колонии прибыли представители "Альянса врачей" (организация признана властями РФ исполняющей функции иноагента) и другие активисты с требованием допустить к оппозиционеру врача.
СМИ сообщают, что на акции у колонии была задержана руководитель профсоюза Анастасия Васильева.
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